Ингушетия представит национальную культуру на фестивале в Москве

Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве республики, в программе: Марена Харсиева, актриса и певица, исполнит песню; Эльмира Куштова, художница, представит выставку картин и проведёт мастер-класс; Танзила Чабиева, кандидат исторических наук, расскажет об истории и культурных традициях ингушского народа. Гостей также ждёт танцевальная программа.

На площадке региона будут представлены национальная атрибутика, традиционные костюмы, литература и предметы быта, а также ингушская кухня.

Отмечается, что фестиваль на улице Советской Армии, д. 2 объединит культурные презентации регионов России: гости смогут познакомиться с историей, традициями, костюмами и кухней разных народов страны. Также в программе выставки и мастер-классы. Фестиваль будет работать с 12 до 18 часов.