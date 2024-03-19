Ингушетия принимает участие в Международной туристической выставке «МИТТ» в Москве

Отмечается, что с 19 по 21 марта в Москве под брендом Ингушетии будут презентованы минеральная вода «Ачалуки» в различном ассортименте, натуральный горный мед от производителя «Мёд-Хамза», известный под брендом «Медовые чудеса Ингушетии», фрукты, выращиваемые в садах республики, сувенирная продукция, изделия из рыбьей кожи фирмы Shadi.

Кроме того, сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве региона, будут продемонстрированы видеофильмы о туризме и культуре, а также посетителям стенда предоставят возможность подобрать тур и запланировать отдых в республике. В дополнение ко всему проведут различные акции и лотереи.

«В целях увеличения туристического потока и обмена опытом в сфере туризма в рамках участия региона планируется подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с Министерством экономического развития Ростовской области и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму», — сообщил один из участников выставки.

Напомним, более 790 экспонентов презентуют на выставке в МВЦ «Крокус Экспо» удивительные возможности международных направлений и российских регионов.