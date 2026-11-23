Выступивший с докладом начальник управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов напомнил, что на реализацию нацпроектов в регионе в текущем году предусмотрено 5 млрд 744 млн рублей, из которых 4 млрд 904 млн рублей — средства федерального бюджета, 842 млн рублей — республиканского.

По состоянию на 23 ноября бюджетные обязательства приняты на 99,3% от общего объема финансирования, кассовое исполнение достигло 91,5%.

По данным мониторинга Минфина России, республика опережает среднероссийские показатели кассового исполнения по всем семи национальным проектам, финансируемым из федерального бюджета. В частности, по проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм» исполнение достигло 100%, по проекту «Продолжительная и активная жизнь» — 92%, «Экология» — 88%, «Семья» — 86%, «Молодёжь и дети» — 84,7%, «Инфраструктура для жизни» — 81%.

«По мере приближения конца года особое значение приобретает не только выполнение финансовых показателей, но и своевременное завершение всех запланированных мероприятий. Важно, чтобы каждый проект был реализован в установленные сроки, а его результаты приносили реальную пользу жителям республики», — отметил Владимир Сластенин.