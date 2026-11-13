Ингушетия в числе лидеров по участию в онлайн-зачете финансовой грамотности

В регионе к зачету присоединились более пяти тысяч человек. Успешно справились с заданиями 85% от общего числа приступивших, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Банка России.

Финансовую грамотность в республике осваивают не только индивидуально, но и всей семьей. Так, в семейном зачете приняли участие 582 семьи, и 97% из них справились с заданиями.

В этом году проверить знания можно было не только на основной платформе, но и в мини-приложениях социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» — там участники делились короткими видео о своих финансовых привычках. Ролики собрали более 52 млн просмотров по стране.

Отдельно стоит отметить результаты школьников. Учащиеся средних и старших классов лучше всего разобрались в вопросах информационной безопасности и налогов, а сложнее им дались темы страхования и инвестиций. Взрослые участники, наоборот, легко распознавали финансовые ловушки и умело применяли навыки формирования накоплений. Предпринимательской жилкой смогли похвастаться свыше 58% участников, которые виртуально открыли свое дело.

«Мы видим, что жители Ингушетии все осознаннее подходят к управлению личными финансами. В этом году республика не только подтвердила высокий уровень участия, но и показала достойный результат по доле тех, кто справился с заданиями. Важно, что к зачету подключаются и семьи, и школьники — это говорит о том, что финансовая грамотность становится частью повседневной жизни», — отметил руководитель Отделения Банка России по Ингушетии Вадим Зайцев.

Результаты зачета помогают Банку России понять, какие темы вызывают больше всего трудностей и в каких регионах особое внимание стоит уделить финансовому просвещению. Информация о следующем зачете появится на сайте проекта.