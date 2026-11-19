«Для нас это важный результат и подтверждение того, что работа по обновлению образовательных учреждений ведется в правильном направлении. С 2022 года в республике капитально отремонтированы 44 школы, шесть детских садов и один колледж. В 2025 году Ингушетия также вошла в число регионов, отмеченных на федеральном уровне за успешную реализацию программы модернизации школьной системы образования», — отметил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что работа ведется не только по капитальному ремонту, но и по строительству новых образовательных учреждений. С 2019 года в республике построено 50 школ и 50 детских садов. Благодаря строительству новых объектов и модернизации действующих учреждений доля школ, работающих в одну смену, в республике достигла почти 70%. Это позволяет создавать более комфортные условия для обучения детей и постепенно решать проблему дефицита учебных мест.

«Сегодня возможности программы значительно расширились. По инициативе Президента России Владимира Путина она охватывает не только школы, но и детские сады, колледжи и общежития вузов. Это позволяет комплексно обновлять образовательную инфраструктуру — от дошкольных учреждений до системы среднего профессионального образования. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку регионов и особое внимание к развитию образования. Отдельная благодарность министру просвещения Сергею Кравцову за конструктивное взаимодействие и поддержку наших инициатив», — написал Глава республики.

Руководитель региона подчеркнул, что для Ингушетии, где сохраняется высокий уровень рождаемости, развитие образовательной инфраструктуры имеет особое значение. Количество мест в школах и детских садах, состояние зданий, оснащенность учебных учреждений должно соответствовать потребностям растущего поколения.

«Поэтому будем последовательно продолжать модернизацию образовательных объектов. При этом считаю принципиально важным не только соблюдать установленные сроки, но и обеспечивать качество каждого выполненного ремонта и строительства. Результатом должны стать современные условия для обучения детей и подготовки квалифицированных специалистов», — добавил Махмуд-Али Калиматов.