Ингушетия займется производством лекарственных сборов и травяных чаев

«В наших планах — осуществление ряда инвестиционных проектов, которые не только создадут устойчивый спрос на внутреннем рынке России, но и позволят возродить наши национальные традиции», — написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Руководитель субъекта отметил, что земли Джейрахского и Сунженского районов Ингушетии богаты полезными травами, которые могут стать источником дохода для местных жителей. Благодаря этому проекту люди смогут зарабатывать на сборе и сдаче лечебных трав.

«Наши предки были талантливыми лекарями, знающими свойства каждой травы. Сегодня мы можем использовать этот бесценный опыт для лечения и профилактики заболеваний», — подчеркнул Калиматов.

Помимо этого, проект предусматривает развитие потребительской кооперации. На землях Ингушетии растет множество диких ягод и плодов, которые также будут использованы в производстве.