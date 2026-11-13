Ингушская коллекция «Дзурдзуки» вошла в программу этнического показа в Москве 

Отмечается, что дизайнеры переосмыслили традиционные элементы национальной одежды, орнаменты и культурные мотивы, соединив их с современными решениями. В общей сложности зрителям показали около 100 образов, демонстрирующих культурное многообразие народов России.

В мероприятии приняла участие делегация постоянного представительства региона при Президенте России. Молодежный день объединил культурную, деловую, спортивную и выставочную программы.

Гости смогли познакомиться с народными ремеслами, поучаствовать в мастер-классах, увидеть музыкальные и танцевальные выступления. Отдельной частью программы стало этно-фолк-шоу «Каждый из нас», подготовленное арт-кластером «Таврида».

Международная неделя «Народы России» проводится в рамках Года единства народов России, ее региональная программа охватывает все 89 субъектов страны. Главные задачи мероприятия: сохранение культурно-исторического наследия, укрепление межнационального согласия и развитие диалога между народами.