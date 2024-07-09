Ингушская национальная киностудия презентовала трейлер фильма «Письмо»

Фильм основан на реальных событиях и повествует о группе ингушских коммунистов, везущих Письмо народа на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В этой поездке их сопровождает молодой хирург-онколог.

Работа над кинокартиной заняла три года. Съемки проходили в Ингушетии, Москве, Подмосковье, Карелии, Ленинградской области и Казахстане.

«Мое глубокое убеждение состоит в том, что человек, в котором живет память его предков, уважение к своим родителям, к своим корням, к своей родине, если ему не чужды понятия чести и справедливости, сердце такого человека непременно откликнется во время просмотра фильма. Сколько будет зрителей, не знаю. Как примут картину, тоже мне неизвестно. Все в руках Всевышнего. Но путь, который мы прошли, демонстрирует, что это кино подобно паровозу, мчащемуся вперед и его уже не остановить. Конечно, я хочу получить награды и признание. Однако, самое главное для меня, чтобы в день празднования юбилея государственности вся республика увидела это кино на большом экране, и мы вспомнили, кто мы, откуда и зачем мы здесь», — подчеркнул Амур Амерханов.

Отмечается, что в настоящее время фильм направлен в Министерство культуры Российской Федерации для получения прокатного удостоверения на территории страны. Также картина предварительно включена в программу кинофестиваля «Окно в Европу».

Стоит напомнить, что Ингушская национальная киностудия (INKI) была создана в 2020 году заслуженным артистом республики, выпускником Театрального института имени Б. Щукина и ВГИКа Амуром Амерхановым.