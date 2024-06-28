Ингушские артисты станцевали лезгинку 920 раз на выставке-форуме «Россия»

Как сообщили газете «Ингушетия», 6 июля текущего года — последний день грандиозной экспозиции на ВДНХ.

За 9 месяцев Ингушетия на выставке-форуме — познакомила с культурой и историей региона гостей из 88 регионов России и других стран; научила танцевать «Лезгинку» более 1500 гостей; разыграла 11 туристических путевок в республику; провела 272 культурных и 51 образовательное мероприятие.

Кроме того, рассказали в Постпредстве региона, на стенде Ингушетии раскрашено самыми маленькими гостями выставки 2058 тематических раскрасок с символами самого молодого субъекта страны.

Отмечается, что 920 раз ингушские артисты станцевали лезгинку. Проведено более 5000 экскурсий с погружением в историю и культуру Ингушетии.