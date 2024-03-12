Ингушские борцы классического стиля стали победителем и призером первенства России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, соревнования длились четыре дня, в них принимали участие 450 борцов из 59 регионов страны, они боролись за победу в 12 весовых категориях.

Отмечается, что турнир стал отборочным на первенства мира и Европы. Спортсмены клуба «Ади Ахмад» показали хорошие результаты на Дальнем Востоке.

Так, золото в весовой категории до 45 кг добыл в упорной борьбе Асланбек Костоев. В финале он победил Ильяса Баймурзаева из Дагестана. Выиграв на первенстве России золотую награду, наш спортсмен получил право представлять Россию на первенствах мира и Европы. В категории до 60 кг бронзовую награду завоевал Мехди Дзейтов.

Ответственным на соревнованиях был тренер клуба «Ади Ахмад» Ислам Хамхоев.

«Для Асланбека Костоева это не первая медаль официальных стартов. В прошлом сезоне он был третьим на юношеском первенстве России в Самаре, в этом году взял реванш и стал лучшим в своем весе. Этот спортсмен растет и набирает с каждым годом все больше уверенности, спортивного энтузиазма и демонстрирует желание побеждать. Уверен, что мы еще неоднократно услышим его имя на мировых и международных пьедесталах. Дзейтову Мехди в это раз повезло меньше, он, ведя схватку со счетом 6:0, допустил досадную ошибку и стал по итогу бронзовым призером. Отмечу, что медаль этого достоинства на таких конкурентных соревнованиях —хороший показатель. Нам, конечно, нужно стремиться к более высоким результатам, поэтому сейчас Мехди должен сосредоточиться на своих ошибках и работать над ними. Поздравляю спортсменов и тренеров», — подчеркнул Руслан Белхороев.