Ингушские единороссы помогли решить одну из проблем жителей села Зязиков-Юрт 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, работы проведены в рамках исполнения Народной программы партии. Толчком к их выполнению послужили многочисленные обращения и жалобы граждан на неудовлетворительное состояние подъездной дороги к оптово-розничному рынку «Зязиков-Юрт».

На просьбы жителей депутат откликнулся и посодействовал в разрешении наболевшего вопроса. В итоге был приведен в порядок участок дороги протяженностью 300 метров и шириной 6 метров, ведущий от въезда в село к рынку. В ходе работ дорожное полотно выровняли и отсыпали гравием, что позволило улучшить условия проезда транспорта и передвижения пешеходов.

Особую значимость проведенные работы имеют для рынка «Зязиков-Юрт», который каждое воскресенье становится местом притяжения сотен людей. Сюда приезжают продавцы из разных уголков региона, а также покупатели со всего Малгобекского района.

Директор рынка Илез Кузьгов выразил благодарность «Единой России» и, в частности, депутату Дауду Алиеву за оказанное содействие: «Благодаря этой поддержке мы смогли решить наболевший вопрос, который годами волновал наших предпринимателей и покупателей. Приятно видеть, когда представители власти держат слово и помогают развитию инфраструктуры на деле».

Отмечается, что работа по обращениям граждан является одним из важных направлений деятельности депутатов от «Единой России». Подобные инициативы показывают, что проблемы жителей не остаются без внимания, а поступившие просьбы становятся поводом для конкретных действий и решения вопросов местного значения. Работа с обращениями граждан является одним из главных приоритетов Народной программы партии.