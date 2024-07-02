Ингушские единороссы проверили общественные территории Магаса

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», мероприятия, включенные в Народную программу, позволили оценить текущее состояние и потребности общественных пространств.

Отмечается, что на этих территориях ранее были установлены скамейки, урны и фонари уличного освещения, высажены деревья. Также рабочие выложили тротуарную плитку.

«Благодаря реализации партпроекта «Городская среда» виден социальный эффект: повышается общественная активность, формируется спортивная инфраструктура. Благодаря строительству объектов в рамках проекта, люди больше проводят время на воздухе, занимаются спортом. За последние годы построены новые парки, скверы, появились новые общественные пространства, которые сразу стали популярными у жителей», — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Ингушского отделения «Единой России» Ибрагим Картоев.