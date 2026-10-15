Ингушские единороссы проверили территории у башни Согласия в Магасе

Мониторинговая группа под руководством секретаря местного отделения партии Хаваж-Багаудина Дарсигова оценила состояние общественной зоны возле знакового сооружения. Отмечается, что в ходе обследования территории были обнаружены определенные недочеты в поддержании порядка. В частности, зафиксированы повреждения тротуарной плитки, наличие постороннего мусора и неудовлетворительное санитарное состояние окружающей зоны.

Особое внимание инспекторы уделили участку у фонтана «Кинжал», расположенного в парковой зоне «Шёлковый путь».

По результатам выезда ожидается принятие соответствующих мер для устранения выявленных дефектов и приведения территории в надлежащий вид.

Хаваж-Багаудин Дарсигов отметил важность данного аспекта: «Систематический контроль за состоянием и благоустройством мест общего пользования является приоритетом. Башня Согласия и парк «Шёлковый путь» представляют собой объекты, имеющие большое значение, как для горожан, так и для посетителей Магаса. Поэтому оперативность в выявлении и решении проблем имеет решающее значение. Наша цель — не только констатировать факты, но и активно способствовать созданию чистой, опрятной и комфортной городской среды для всех жителей».