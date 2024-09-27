Ингушские единороссы вручили паспорта юным участникам «Движения первых»

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении партии, торжественную церемонию провел секретарь отделения партии «Единая Россия» Магомед Евлоев, член местного политического совета Магомед Ганиев, главный специалист Движения Первых в Республике Ингушетия Саид Кодзоев.

В ходе мероприятия с напутственным словом выступил секретарь местного отделения «Единой России» Магомед Евлоев.

«Получение паспорта — это значимое событие в жизни каждого молодого человека, начало большого пути. Несите с гордостью звание гражданина великой страны, помня, что именно вы будете строить будущее России», — подчеркнул в своей речи Евлоев.