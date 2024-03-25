Ингушские медики реализуют всероссийский проект «ДоброВСело»

В рамках реализации всероссийского проекта «ДоброВСело» врачи Сунженской центральной районной больницы совместно с волонтерами-медиками провели масштабное профилактическое мероприятие в сельских поселениях Чемульга и Аршты.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, врачи провели осмотр 49 пациентов, по результатам чего направили на дообследование 6 человек с впервые выявленными патологиями (киста левой почки, аллергический дерматит и др.).
«Волонтёры помогали врачам провести приём и обследование пациентов, измеряли артериальное давление и пульс, провели анкетирование жителей села», — подчеркнули организаторы выездной акции.