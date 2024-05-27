Ингушские пауэрлифтеры стали абсолютными рекордсменами на чемпионате Европы

Как сообщили газете «Ингушетия», соревнования проходили в городе Геленджик (Краснодарский край). В значимом спортивном событии приняли участие порядка 715 атлетов из различных стран мира.

«Наши парни не только прославили республику, но и стали обладателями звания Мастеров спорта международного класса, установив рекорды Европы и мира», — рассказали в спортивном ведомстве Ингушетии.