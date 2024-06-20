Ингушские пауэрлифтеры завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате Европы

Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве региона, сборная республики на этих соревнованиях показала очень высокие результаты, завоевав шесть золотых и две бронзовые медали.

Так, Амир Дзауров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 120 кг в дисциплине «строгий жим на бицепс». В категории до 82 кг Амир Льянов также стал золотым призером в номинации «жим на бицепс». Багаудин Алгатов получил золотую медаль в весе до 110 кг в жиме лежа, а в дисциплине «жим лежа классический» поднялся на третью ступень пьедестала в абсолютной весовой категории.

Отмечается, что лучшим в весовой категории до 100 кг и золотым медалистом в категории «классический жим на бицепс» стал Саварбек Яндиев. В весе до 75 кг в той же дисциплине золотую награду добыл для команды Рахман Дошаклоев.

В дисциплине «классическое троеборье» в категории до 120 кг высшей наградой турнира отметился Беслан Темурзиев, в дополнение к этому он завоевал бронзовую медаль среди мастеров в открытой весовой категории.

Напомним, подготовил ингушских силачей опытный тренер — Хамзат Котиев.