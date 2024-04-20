Ингушские полицейские задержали в Ейске преступника в федеральном розыске

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрани в ходе служебной командировки задержали в Ейске преступника, который находился в федеральном розыске, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах региона.
«Задержание стало результатом оперативно-розыскных мероприятий, проведённых по розыскному заданию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Назрань действовали совместно с коллегами из ОМВД России по Ейскому району», — сказал собеседник.
Преступник был задержан на территории города Ейска. Он находился в розыске по части 1 статьи 314.1 и части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящий момент задержанный передан инициатору розыска. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Справочно:
Статья 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»
Часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»