Ингушские регбисты стали призерами Всероссийского ежегодного юношеского турнира 

Павел Цороев

Юные регбисты под руководством тренера Ислама Циздоева стали бронзовыми призёрами Всероссийского ежегодного юношеского турнира «Кубок Соколова 2024».

Как сообщили газете «Ингушетия» в клубе «Горец», соревнования проходили в Сочи, в них принимали участие 36 команд с разных регионов России.

Отмечается, что в матче за третье место регбийный клуб «Горец» из Ингушетии одержал победу над московским «ЦСКА».

«Это очень хороший результат. Ребята продемонстрировали хорошую игру и выполнили все установки тренера», — подчеркнули специалисты.

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