Ингушские регбисты стали призерами Всероссийского ежегодного юношеского турнира 

Как сообщили газете «Ингушетия» в клубе «Горец», соревнования проходили в Сочи, в них принимали участие 36 команд с разных регионов России.

Отмечается, что в матче за третье место регбийный клуб «Горец» из Ингушетии одержал победу над московским «ЦСКА».

«Это очень хороший результат. Ребята продемонстрировали хорошую игру и выполнили все установки тренера», — подчеркнули специалисты.