Ингушские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по грэпплингу

Ислам Хазбиев стал серебряным призёром в весовой категории до 66 кг среди участников 14-15 лет в дисциплине NO-GI и выиграл бронзовую медаль в GI.

Юсуф Льянов занял почётное второе место на соревнованиях, выступая в возрастной группе 10–11 лет и в весовой категории до 27 кг. Он получил серебряную медаль в разделе GI, а также бронзовую — в категории NO-GI. Тренер спортсмена — Гайдарбек Набиев. Юсуф Льянов представляет спортивный клуб Datsiev Club.