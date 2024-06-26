Ингушские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по грэпплингу

Алихан Гагиев, Ислам Хазбиев и Юсуф Льянов стали призёрами престижного турнира DCC Championsip, который прошёл в Каспийске. Об этом газете «Ингушетия» рассказал основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
По словам собеседника, Алихан Гагиев получил две бронзовые награды в весовой категории до 69 килограммов среди участников 2007–2008 годов рождения. Медали были завоёваны в дисциплинах GI и NO-GI.
Ислам Хазбиев стал серебряным призёром в весовой категории до 66 кг среди участников 14-15 лет в дисциплине NO-GI и выиграл бронзовую медаль в GI.
Юсуф Льянов занял почётное второе место на соревнованиях, выступая в возрастной группе 10–11 лет и в весовой категории до 27 кг. Он получил серебряную медаль в разделе GI, а также бронзовую — в категории NO-GI. Тренер спортсмена — Гайдарбек Набиев. Юсуф Льянов представляет спортивный клуб Datsiev Club.
Подготовкой Алихана Гагиева занимается тренер Беслан Картоев. Боец представляет зал Magas Bjj.
Ислам Хазбиев, представляющий клуб Academy Cobra, тренируется под руководством Эфгана Галоева.
«Успешное выступление ингушских спортсменов подчёркивает их профессионализм и серьёзный подход к подготовке, а также представляет Ингушетию как перспективный регион в плане подготовки спортсменов высокого уровня», — добавил Тагир Хамхоев.