Ингушские спортсмены завоевали 28 медалей на турнире по грэпплингу в Моздоке

Представители региона завоевали 18 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых медалей на межрегиональном турнире по грэпплингу «Halim Tournament 27», который прошел 28 апреля в Моздоке, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Собеседник издания отметил, что турнир проходил в формате без кимоно — No-Gi, где борцы показывают свой уровень мастерства в захватах, бросках и разнообразных болевых приёмах.
Призеры соревнований представляли школу боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu.
Тренирует спортсменов опытный наставник Имран Магомадов.
«Школа боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu заслуженно заняла первое общекомандное место. Этот престижный результат — неоспоримое подтверждение высокого спортивного уровня и плодотворной работы тренера», — добавил собеседник.
Стоит подчеркнуть, что это далеко не первые победы Имрана Магомадова и его воспитанников. В феврале текущего года подопечные тренера завоевали 31 медаль на турнире по грэпплингу в Чечне.