Ингушские спортсмены завоевали 28 медалей на турнире по грэпплингу в Моздоке

Собеседник издания отметил, что турнир проходил в формате без кимоно — No-Gi, где борцы показывают свой уровень мастерства в захватах, бросках и разнообразных болевых приёмах.

Призеры соревнований представляли школу боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu.

Тренирует спортсменов опытный наставник Имран Магомадов.

«Школа боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu заслуженно заняла первое общекомандное место. Этот престижный результат — неоспоримое подтверждение высокого спортивного уровня и плодотворной работы тренера», — добавил собеседник.

Стоит подчеркнуть, что это далеко не первые победы Имрана Магомадова и его воспитанников. В феврале текущего года подопечные тренера завоевали 31 медаль на турнире по грэпплингу в Чечне.