Ингушские тяжелоатлеты стали триумфаторами всероссийских соревнований в Краснодарском крае

Воспитанники Мурада Галаева из клуба «Ади Ахмад» поднялись на первую ступень пьедестала на IV Всероссийском турнире по тяжелой атлетике среди юношей 13-15 лет.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, ингушский юный силач Анзор Евлоев завоевал в упорной борьбе заветное «золото», набрав в сумме двоеборья 230 кг. Это лучший результат в его весовой категории.
Одноклубник Евлоева Адам Солсанов добился выдающихся результатов в весовой категории до 67 кг. В сумме двоеборья его результат составил 170 кг.