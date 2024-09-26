Ингушские тяжелоатлеты стали триумфаторами всероссийских соревнований в Краснодарском крае

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, ингушский юный силач Анзор Евлоев завоевал в упорной борьбе заветное «золото», набрав в сумме двоеборья 230 кг. Это лучший результат в его весовой категории.

Одноклубник Евлоева Адам Солсанов добился выдающихся результатов в весовой категории до 67 кг. В сумме двоеборья его результат составил 170 кг.