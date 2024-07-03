Ингушские выпускники школ Пригородного района получили золотые медали

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, в числе обладательниц золотых медалей — выпускник школы села Майское Раяна Хашиева и Раяна Мальсагова, окончившая Черменскую школу номер три.

По словам собеседника издания, аттестаты и медали вручал глава района Алан Гаглоев.

«В первую очередь хочу пожелать вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшем. Вне всяких сомнений, вы являетесь предметом огромной гордости для своих родных и близких, педагогов и для меня лично. Искренне поздравляю каждого из вас с этим достижением», — подчеркнул руководитель муниципалитета, обращаясь к собравшимся.

Он также выразил отдельную благодарность родителям и учителям, которые приложили всевозможные усилия для воспитания и развития детей.