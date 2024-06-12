Ингушский ансамбль «Барт» стал победителем турнира по лезгинке

Состязание проводилось в рамках выставки-форума «Россия» в Москве. Соревновались танцоры из различных субъектов страны, а именно из Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

«Зрители были поистине поражены яркими выступлениями. Участники сумели посредством исполнения лезгинки передать всю красоту и самобытность культуры своего края», — рассказал собеседник издания.

По его словам, для определения победителя был использован специальный прибор — шумомер. Танец ансамбля «Барт» вызвал самые бурные овации, что и послужило причиной присуждения им первого места.

«Это немаловажное достижение для данного коллектива, который продолжает развивать традиции национального искусства. Желаем успехов и удачи в покорении новых высот на профессиональном поприще», — отметили в региональном правительстве.