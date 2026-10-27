Ингушский ансамбль «Сунжа» стал обладателем Гран-при фестиваля «Золотой орёл»

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города Сунжа, эта победа — заслуженное признание таланта, артистизма и кропотливого труда участников коллектива и их руководителя, которые с любовью и достойно показывают народное танцевальное искусство.

В администрации города от всей души поздравили коллектив с ярким достижением, пожелали новых творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии, громких побед на сцене.