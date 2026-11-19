На днях Невинномысск, расположенный в Ставропольском крае, принимал участников Всероссийского турнира по боксу. Соревнования были посвящены Герою России Михаилу Миненкову, за победу боролись юниоры возрастной группы 19–22 лет.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, серебряная медаль в категории до 75 кг досталась по результатам турнира ингушскому атлету Джамалейлу Газгирееву.
Чтобы дойти до финала и получить серебро, спортсмен провёл три боя. В них он показал серьёзный уровень физической готовности, продемонстрировал техническое мастерство и проявил характер бойца, стремящегося побеждать. По завершении состязаний представитель Ингушетии занял вторую позицию на пьедестале почёта.
Подготовкой боксёра занимаются наставники Магомед Леймоев и Мурад Балаев.