Ингушский боксер, представляющий Тюмень, завоевал путевку на первенство Европы

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии сибирского города, соревнования являлись отбором на первенство Европы.

Отмечается, что Гаракоев выступал в весовой категории до 44 кг. Также воспитанник опытного тренера Магомеда Булгучева получил индивидуальный кубок «За самый красивый бокс».

Напомним, еще один ингушский спортсмен Хамзат Фаргиев также стал победителем этого значимого турнира в весе до 48 кг.