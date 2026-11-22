Отмечается, что XVIII Международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина проходил 20-21 ноября в Центре спортивной подготовки «Триумф». Соревнования собрали рекордное количество участников: 229 борцов из 12 стран и различных регионов России.

Выступая в весовой категории до 125 кг, Мухаммад Гатемиров дошел до финала, где встретился с представителем Республики Саха (Якутия) Никитой Хабаровым и одержал победу со счетом 2:1, завоевав золотую медаль.