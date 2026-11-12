Ингушский борец Исмаил Барахоев стал серебряным призером международного турнира 

На турнире «Мемориал Героя Советского Союза Александра Михайловича Аксёнова» серебряную награду завоевал Исмаил Барахоев, представляющий знаменитый клуб «Ади-Ахмад», сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона.
Отмечается, что эти престижные состязания по греко-римской борьбе принимала «Сибирь-Арена», расположенная в Новосибирске. Своё участие в них подтвердили 185 борцов, приехавших из 10 государств и 25 российских регионов.
Трижды Исмаилу Барахоеву удалось праздновать успех на пути к медалям. Первую схватку он завершил в свою пользу против соперника из Беларуси — 9:1. Затем был повержен нижегородский борец (4:1), после представитель Новосибирска — 8:5.
В решающем финальном противостоянии Барахоев вышел на соперника из ростовской школы борьбы. Уступив ему 2:4, ингушский спортсмен довольствовался серебром турнира.
Ещё одну серебряную награду — в категории до 97 кг — записал на свой счёт олимпийский чемпион Муса Евлоев. Стартовую встречу Муса провёл без вопросов, разгромив дагестанца — 6:0. Во второй схватке ему удалось одолеть петербургского борца — 3:2. Третьим поверженным соперником стал представитель Красноярска — 2:1.
В финале Евлоев проиграл ростовскому спортсмену — 1:5 — и покинул турнир, имея в активе серебряную медаль.
За подготовку на соревнованиях отвечал Ислам Хамхоев — старший тренер молодёжной сборной Ингушетии по греко-римской борьбе.