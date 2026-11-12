Ингушский борец Исмаил Барахоев стал серебряным призером международного турнира 

Отмечается, что эти престижные состязания по греко-римской борьбе принимала «Сибирь-Арена», расположенная в Новосибирске. Своё участие в них подтвердили 185 борцов, приехавших из 10 государств и 25 российских регионов.

Трижды Исмаилу Барахоеву удалось праздновать успех на пути к медалям. Первую схватку он завершил в свою пользу против соперника из Беларуси — 9:1. Затем был повержен нижегородский борец (4:1), после представитель Новосибирска — 8:5.

В решающем финальном противостоянии Барахоев вышел на соперника из ростовской школы борьбы. Уступив ему 2:4, ингушский спортсмен довольствовался серебром турнира.

Ещё одну серебряную награду — в категории до 97 кг — записал на свой счёт олимпийский чемпион Муса Евлоев. Стартовую встречу Муса провёл без вопросов, разгромив дагестанца — 6:0. Во второй схватке ему удалось одолеть петербургского борца — 3:2. Третьим поверженным соперником стал представитель Красноярска — 2:1.

В финале Евлоев проиграл ростовскому спортсмену — 1:5 — и покинул турнир, имея в активе серебряную медаль.

За подготовку на соревнованиях отвечал Ислам Хамхоев — старший тренер молодёжной сборной Ингушетии по греко-римской борьбе.