Ингушский борец классического стиля Исмаил Барахоев выступит на чемпионате мира в Албании

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, об этом стало известно после официального оглашения старшим тренером сборной России по греко-римской борьбе U-23 Рустамом Тотровым окончательного списка участников национальной сборной. Отмечается, что Исмаил Барахоев выступит в весовой категории до 77 кг.

Руководитель спортивного ведомства Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев поздравил спортсмена, пожелав ему успеха в грядущем мировом старте.



«Исмаил Барахоев прошел тернистый путь, прежде чем получил путевку на этот весомый чемпионат. Безусловно, это очень ответственный старт и настроиться необходимо только на золото», — подчеркнул Белхороев.