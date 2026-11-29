В соревнованиях, проходящих в городе Цахкадзоре Армении, ингушский спортсмен в весовой категории до 77 кг среди юниоров продемонстрировал высокий уровень подготовки и волю к победе.

Тренируется борец под руководством Тагира Нальгиева.

В министерстве по физической культуре и спорту поздравили Магомед-Амина Атигова и его наставника с успешным выступлением на международной арене, пожелав дальнейших спортивных достижений.