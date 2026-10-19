Ингушский борец Мухамед-Тагир Ханиев выиграл молодежный чемпионат мира 

На первенстве мира U-23 по спортивной борьбе, проходившем в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября, российский спортсмен Мухамед-Тагир Ханиев стал обладателем золотой медали в весовой категории до 97 кг.
Как сообщается на сайте федерации спортивной борьбы России, в решающей схватке ингушский спортсмен одолел представителя США Джастина Рейдмэчера со счетом 9:7.
Отмечается, что в заключительный день турнира, 18 октября, медали в вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет были разыграны в пяти весовых категориях: до 57, 65, 70, 79 и 97 кг. Всего в активе российских вольников 7 медалей — четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая.