Ингушский борец Мухамед-Тагир Ханиев выиграл молодежный чемпионат мира 

Как сообщается на сайте федерации спортивной борьбы России, в решающей схватке ингушский спортсмен одолел представителя США Джастина Рейдмэчера со счетом 9:7.

Отмечается, что в заключительный день турнира, 18 октября, медали в вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет были разыграны в пяти весовых категориях: до 57, 65, 70, 79 и 97 кг. Всего в активе российских вольников 7 медалей — четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая.