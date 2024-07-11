Ингушский дзюдоист Юсуп Точиев стал призером IX Всероссийской летней Универсиады-2024

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации дзюдо России, Точиев выступал в весе до 90 кг. В турнире приняли участие более ста спортсменов, посланцев вузов из примерно 20 регионов страны. Отмечается, что были разыграны медали в 14 весовых категориях.

Напомним, практика проведения Всероссийских Универсиад была возобновлена в 2008 году после почти двадцатилетнего перерыва.