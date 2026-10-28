Ингушский футболист ФК «Краснодар» Магомед Оздоев отметился голевой передачей 

Как информировали газету «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, полузащитник краснодарцев Оздоев оформил голевую передачу, которая помогла южанам открыть счёт на 13 й минуте.

Эпизод развивался динамично: Воробьёв разогнал атаку по центру, на входе в штрафную отыгрался с Магомедом, а затем низом пробил из под защитника — мяч точно влетел в угол ворот.

Отмечается, что в этом голе видна командная работа и умение игроков чувствовать друг друга: Магомед вовремя отдал пас, а Воробьёв хладнокровно реализовал момент.

Напомним, для Магомеда эта результативная передача стала первой за «Краснодар» в официальных матчах. До этого хавбек забил гол в матче против «Факела», а также реализовал пенальти в послематчевой серии в матче Кубка России.