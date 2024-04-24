Ингушский государственный университет отмечает 30-летие 

В культурно-досуговом центре Ингушского госуниверситета сегодня, 24 апреля, состоится презентация документального фильма, пройдут пленарное заседание и праздничный концерт. В последующие два дня запланирован целый ряд факультетских мероприятий, среди которых — фотовыставка «Век ингушской государственности», научно-практическая конференция «Многонациональный Кавказ», семинар «Университет — вчера, сегодня, завтра» и другие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза.

Ранее Махмуд-Али Калиматов поздравил преподавателей и студентов Ингушского госуниверситета с 30-летием вуза, отметив, что за эти годы пройден большой и непростой путь становления.

«Очень важно, чтобы университет не останавливался в своем развитии. В этом плане ректор вуза Фатима Албакова смотрит далеко вперед и предпринимает конкретные шаги по реализации долгосрочных планов. Сегодня в нашем университете учатся не только студенты с других регионов, но и из других стран», — напомнил руководитель региона.

По его словам, расширяется перечень образовательных услуг, ведется научная работа, преподаватели лучших российских вузов приезжают и читают лекции для студентов.

«Среди выпускников университета много талантливых студентов, которые продолжают свою научную и профессиональную карьеру в разных структурах страны. И мы искренне гордимся ими, они наше будущее. От всей души поздравляю руководство и коллектив университета, ее выпускников и студентов с юбилейной датой. Желаю нашему вузу занять свое место в рядах престижных высших учебных заведений России. Уверен, так и будет», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, Ингушский государственный университет состоялся в апреле 1994 года — через два года после образования республики в составе России.

2 сентября 1994 года торжественно был открыт первый корпус вуза в станице Орджоникидзевской (ныне — город Сунжа). Первым ректором университета стал доктор технических наук, профессор Азамат Мальсагов.

В 1997 году был построен университетский корпус в Гамурзиевском административном округе Назрани, а начиная с 2001 года несколько корпусов уже в Магасе.

Поздравляя коллег и студентов с юбилеем, ректор Ингушского госуниверситета Фатима Албакова напомнила, что вуз — крупнейшее высшее учебное заведение, ведущий научно-исследовательский центр и кузница кадров для региона.

«Работа университета строится на колоссальном опыте старшего поколения, бережно хранимом и передаваемом в течение длительной ингушской образовательной традиции, и открытости молодых специалистов к поиску свежих идей, творческого вдохновения и горизонтов для интеллектуального развития. Наши усилия направлены на подготовку востребованных профессионалов, способных к комплексной исследовательской и практической деятельности, и воспитание достойных граждан Ингушетии и России», — подчеркнула ректор.