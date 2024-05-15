Ингушский грэпплер Ислам Хазбиев стал триумфатором первенства Европы в Греции

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, соревнования прошли в греческом городе Лутраки. Хазбиев выступил в весовой категории до 66 кг.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга новоиспеченного чемпиона встретило все руководство полпредства республики в СЗФО.

"Наш земляк готов к новым достижениям в спорте, мы же желаем ему только побед и самых высоких достижений. С победой, достойный сын ингушского народа",- подчеркнули в межнациональном ведомстве региона.