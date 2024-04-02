Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве

Как сообщили газете «Ингушетия» в сообществе грэпплеров республики, соревнования, проходившие в Москве, были организованы ассоциацией Russian Grappling Sports Association. Мухаммад Плиев выступил в весовой категории до 75 кг.

Грэпплинг — это необычный вид спорта. Он сочетает в себе приемы из разных видов единоборств.

«Самое важное отличие грэпплинга от других видов борьбы — это борьба до сдачи. Если рассмотреть классические виды борьбы — вольную, греко-римскую, дзюдо, самбо, — то борьба там заключается в том, чтобы повалить соперника на спину. А в грэпплинге это борьба до сдачи, и не важно, положили тебя на спину или нет», — подчеркнули организаторы турнира.