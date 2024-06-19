Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал обладателем Кубка мира 

Павел Цороев

Ингушский спортсмен Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал победителем соревнований на Кубок мира по кикбоксингу 29th HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2024«. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в тренерском сообществе республики, соревнования проходили в столице Венгрии — Будапеште, Оздоев выступал в весовой категории до 67кг.

По словам специалистов, благодаря многочисленным тренировкам, упорному труду и своей целеустремленности Алихан является неоднократным чемпионом Казахстана, призером и победителем многих международных соревнований, мастером спорта по кикбоксингу.

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