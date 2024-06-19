Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал обладателем Кубка мира 

Как сообщили газете «Ингушетия» в тренерском сообществе республики, соревнования проходили в столице Венгрии — Будапеште, Оздоев выступал в весовой категории до 67кг.

По словам специалистов, благодаря многочисленным тренировкам, упорному труду и своей целеустремленности Алихан является неоднократным чемпионом Казахстана, призером и победителем многих международных соревнований, мастером спорта по кикбоксингу.