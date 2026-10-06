Ингушский классик Муса Евлоев стал триумфатором всероссийского турнира в Тамбове

Как информировали газету «Ингушетия» в борцовском сообществе республики, Евлоев боролся в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» в весовой категории до 97 кг. Отмечается, что турнир собрал рекордное за всю историю число участников — почти 400 спортсменов.

Почетными гостями соревнований стали легендарные представители мира борьбы: Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, Роман Власов, Давит Чакветадзе, Артём Сурков и другие.