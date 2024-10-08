Ингушский Малгобек получил статус Города воинской славы 17 лет назад 

«Это стало для нас важным событием и признанием заслуг защитников города, проявивших беспримерное мужество, стойкость и героизм в обороне Кавказа на Малгобекских рубежах. В ходе четырех месяцев ожесточенных боев в Малгобекской оборонительной операции погибло более 120 тыс. советских солдат», — напомнил в своем Telegram-канале Глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что сражение было не только битвой за родную землю, но и решающей схваткой за исход борьбы с фашизмом в ВОВ. Немцы рвались захватить грозненскую и бакинскую нефть, чтобы получить запасы топлива для своей боевой техники. Но они не смогли осуществить свои планы.

«Малгобек защищали воины-интернационалисты. Здесь похоронены армяне, грузины, азербайджанцы, русские, осетины и ингуши. До сих пор поисковые отряды находят останки погибших солдат, устанавливают имена и возвращают их родным. Вечная Память и Слава героям», — подчеркнул Глава региона.