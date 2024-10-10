Преподаватель физики гимназии номер один города Назрани Рустам Гатиев стал лидером в номинации «Педагогическая надежда — молодой учитель» на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2024», финальная часть которого проходила в Саратове.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минобрнауки республики, ингушский педагог представлял субъект после победы в региональном этапе конкурса.
«С чувством гордости за нашего учителя поздравляем его с этой заслуженной почетной наградой и желаем ему дальнейших успехов в нелегком педагогическом труде», — подчеркнули в образовательном ведомстве.