Ингушский педагог стал победителем конкурса «Учитель года России — 2024»

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба Минобразования Ингушетии

Преподаватель физики гимназии номер один города Назрани Рустам Гатиев стал лидером в номинации «Педагогическая надежда — молодой учитель» на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2024», финальная часть которого проходила в Саратове.

Как информировали газету «Ингушетия» в Минобрнауки республики, ингушский педагог представлял субъект после победы в региональном этапе конкурса.

«С чувством гордости за нашего учителя поздравляем его с этой заслуженной почетной наградой и желаем ему дальнейших успехов в нелегком педагогическом труде», — подчеркнули в образовательном ведомстве.

Образование
Конкурс
Победа