Как информировали газету «Ингушетия» в Минобрнауки республики, ингушский педагог представлял субъект после победы в региональном этапе конкурса.

«С чувством гордости за нашего учителя поздравляем его с этой заслуженной почетной наградой и желаем ему дальнейших успехов в нелегком педагогическом труде», — подчеркнули в образовательном ведомстве.