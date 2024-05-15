Ингушский спортсмен принял участие в турнире по настольному теннису на призы федерации спорта слепых

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта региона, состязания проходили в Тюмени. В них принимали участие спортсмены из различных субъектов Российской Федерации. Всем теннисистам вручили памятные подарки от организаторов турнира.

«На соревнованиях по настольному теннису «спорт слепых» в юношеской возрастной категории Ингушетия была представлена впервые. Ранее, от региона боролись за медали только взрослые спортсмены», — подчеркнули в спортивном ведомстве.

Отмечается, что выезд в Тюмень на соревнования был организован при участии Минспорта республики.