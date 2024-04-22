Ингушский спортсмен Салман Алхастов завоевал золото на турнире по грэпплингу на Гавайях

«Спортсмен стал золотым призёром международного турнира NAGA, выступив в весовой категории до 79 кг по экспертам», — рассказал собеседник.

По его словам, Салман Алхастов представлял клуб Academy Jiu-Jitsu Sunja. Тренирует спортсмена опытный наставник Илез Хашагульгов.

«Салман всегда выделялся среди других спортсменов своим стремлением к победе, силой духа и решительностью. Он никогда не сдавался и всегда показывал свой характер в каждой схватке, борясь до конца», — подчеркнул тренер бойца Илез Хашагульгов.

Соревнования состоялись 21 апреля в Гонолулу (Гавайи).

«Его победа в турнире говорит о мастерстве спортсмена, упорных тренировках и колоссальной проделанной работе. Такие результаты способствуют популяризации национальной школы грэпплинга на международной арене, повышению мотивации перспективных молодых спортсменов и укреплению имиджа Academy Jiu-Jitsu Sunja в мире смешанных единоборств», — прокомментировал Тагир Хамхоев.

Турнир NAGA предоставляет бойцам из Северной Америки и других стран мира шанс продемонстрировать свою силу, испытать себя и представить различные национальные школы боевых искусств.