Ингушский спортсмен стал двойным призером турнира по грэпплингу

Мухаммад Санроев завоевал две золотые медали на турнире по грэпплингу RGSA — Russian Grappling Sports Association, который прошел 21 апреля в Москве. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщил основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Спортсмен выступал в весовой категории до 36 кг и боролся в двух разделах: Gi (с кимоно) и No-Gi (без кимоно). В обоих разделах он стал чемпионом», — рассказал собеседник.
Представлял боец зал Academy Jiu-Jitsu Sunja.
«Эта победа — яркое подтверждение потенциала молодого спортсмена и его стремления к новым вершинам в спортивной карьере», — добавил Тагир Хамхоев.
Стоит отметить подготовку Мухаммада Санроева, которую ведёт опытный тренер Илез Хашагульгов. Успех юного спортсмена на турнире по грэпплингу подчёркивает важность квалифицированного наставничества и поддержки.