Ингушский спортсмен стал двойным призером турнира по грэпплингу

«Спортсмен выступал в весовой категории до 36 кг и боролся в двух разделах: Gi (с кимоно) и No-Gi (без кимоно). В обоих разделах он стал чемпионом», — рассказал собеседник.

Представлял боец зал Academy Jiu-Jitsu Sunja.

«Эта победа — яркое подтверждение потенциала молодого спортсмена и его стремления к новым вершинам в спортивной карьере», — добавил Тагир Хамхоев.

Стоит отметить подготовку Мухаммада Санроева, которую ведёт опытный тренер Илез Хашагульгов. Успех юного спортсмена на турнире по грэпплингу подчёркивает важность квалифицированного наставничества и поддержки.