Ингушский спортсмен стал победителем чемпионата по джиу-джитсу в Германии

Ислам Озиев стал золотым призером чемпионата American Grappling Federation по джиу-джитсу, который прошел в Германии, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Боец завоевал золото, выступив в весовой категории до 90 кг в разделе Gi среди пурпурных поясов», — рассказал собеседник.
По его словам, Ислам Озиев представляет клубы Aranha Belgium и Oziev Bros.
Чемпионат проходил 13 апреля во Франкфурте.
Тренируют спортсмена опытные наставники Илез и Ахмед Озиевы.