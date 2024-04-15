Ингушский спортсмен стал победителем чемпионата по джиу-джитсу в Германии

Лиза Арсамакова
Фото:
спортресурс The Tiger Sports

Ислам Озиев стал золотым призером чемпионата American Grappling Federation по джиу-джитсу, который прошел в Германии, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

«Боец завоевал золото, выступив в весовой категории до 90 кг в разделе Gi среди пурпурных поясов», — рассказал собеседник.

По его словам, Ислам Озиев представляет клубы Aranha Belgium и Oziev Bros.

Чемпионат проходил 13 апреля во Франкфурте.

Тренируют спортсмена опытные наставники Илез и Ахмед Озиевы.

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