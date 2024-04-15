Ингушский спортсмен стал победителем чемпионата по джиу-джитсу в Германии

«Боец завоевал золото, выступив в весовой категории до 90 кг в разделе Gi среди пурпурных поясов», — рассказал собеседник.

По его словам, Ислам Озиев представляет клубы Aranha Belgium и Oziev Bros.

Чемпионат проходил 13 апреля во Франкфурте.

Тренируют спортсмена опытные наставники Илез и Ахмед Озиевы.