Ингушский спортсмен стал победителем турнира по джиу-джитсу в Москве

По словам собеседника, боец занял первое место в категории до 31 кг (с недовесом 5 кг) среди спортсменов 2016–2017 годов.

Важно отметить, что победа была одержана в рамках соревнований для обладателей серых и жёлтых поясов, что только подчёркивает мастерство и талант спортсмена.

«Я упорно тренировался и поэтому смог занять первое место. Но я не расслабляюсь, буду продолжать заниматься дальше и верю, что у меня впереди ещё много побед. Хочу поблагодарить моих тренеров и всех, кто поддерживал меня перед турниром. Эта победа — наша общая заслуга», — прокомментировал юный спортсмен.

Мансур Булгучев тренируется под руководством мастера Алана Канкулова в зале 9VAL JIU-JITSU.

«Спортсмен продемонстрировал прекрасную подготовку и технические навыки в ходе поединка, показав высокий уровень владения приёмами джиу-джитсу. Это отличный результат, который стал возможен благодаря усердной работе клуба и тренера. Вероятно, победа Мансура вдохновит других молодых спортсменов к занятиям единоборствами и достижению новых вершин», — добавил Тагир Хамхоев.