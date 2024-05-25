Ингушский спортсмен стал победителем турнира по джиу-джитсу в Москве

Мансур Булгучев стал обладателем золотой медали на турнире по джиу-джитсу Сheckmat Open 3, который прошел сегодня, 25 мая, в Москве. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщил основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
По словам собеседника, боец занял первое место в категории до 31 кг (с недовесом 5 кг) среди спортсменов 2016–2017 годов.
Важно отметить, что победа была одержана в рамках соревнований для обладателей серых и жёлтых поясов, что только подчёркивает мастерство и талант спортсмена.
«Я упорно тренировался и поэтому смог занять первое место. Но я не расслабляюсь, буду продолжать заниматься дальше и верю, что у меня впереди ещё много побед. Хочу поблагодарить моих тренеров и всех, кто поддерживал меня перед турниром. Эта победа — наша общая заслуга», — прокомментировал юный спортсмен.
Мансур Булгучев тренируется под руководством мастера Алана Канкулова в зале 9VAL JIU-JITSU.
«Спортсмен продемонстрировал прекрасную подготовку и технические навыки в ходе поединка, показав высокий уровень владения приёмами джиу-джитсу. Это отличный результат, который стал возможен благодаря усердной работе клуба и тренера. Вероятно, победа Мансура вдохновит других молодых спортсменов к занятиям единоборствами и достижению новых вершин», — добавил Тагир Хамхоев.