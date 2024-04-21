Ингушский спортсмен стал призером чемпионата Москвы по грэпплингу

По словам собеседника, Мухаммаду Даурбекову удалось завоевать золото в весовой категории до 77 кг в разделе No-Gi.

Соревнования состоялись в Москве 20 апреля.

Напомним, спортсмен является учеником вице-президента РФСОО «Федерация грэпплинга в Москве» Ибрагима Сулейманова

«Мухаммад Даурбеков прошел отбор на чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, который пройдет в Грозном», — добавил Тагир Хаммхоев.