Ингушский спортсмен стал призером первенства Санкт-Петербурга по грэпплингу 

«Спортсмен сумел завоевать золото в грэпплинге в номинации GI и стал серебряным призёром в грэпплинге без кимоно (NO-GI). Таким образом, Иса Албогачиев занял призовые места в весовой категории до 71 кг», — рассказал собеседник.

По его словам, боец представлял клуб Agate и «Санкт-Петербургский Университет МЧС России».

Подготовка спортсмена проходила под руководством опытного наставника Мусы Азизова.

Боец прокомментировал свой успех так: «Это мой первый старт в этом году, но всё же путёвку на Россию получилось отвоевать. Следующий старт — первенство России. Я уже знаком с уровнем первенства России, поэтому буду больше и усерднее тренироваться. Собираюсь стать победителем этих соревнований».

Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром».

«Новость об успешном выступлении Исы Албогачиева дает надежду на продолжение успешных выступлений спортсменов из Республики Ингушетия на всероссийских первенствах», — добавил Тагир Хамхоев.