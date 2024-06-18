Ингушский тележурналист станет участником федеральной Школы тренеров и модераторов «Глагол»

Как сообщил газете «Ингушетия» молодежный активист Ислам Ахциев, программа направлена на подготовку специалистов для коммуникационных и образовательных мероприятий в области молодёжной политики.

«Мухаммад — известный в республике телеведущий и опытный специалист в области телерадиожурналистики. Он успешно ведет региональные и межрегиональные мероприятия, а также делится своим мастерством с юными журналистами», — подчеркнул Ислам Ахциев.

Напомним, с 28 по 31 июля участников Школы ждет насыщенная образовательная программа в Центре знаний «Машук».