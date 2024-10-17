Ингушский ТЮЗ представил спектакль «Рожки да ножки» маленьким детям, в том числе палестинским

Актёры Ингушского государственного театра юного зрителя представили спектакль в постановке Вадима Домбровского «Рожки да ножки» для малышей дошкольных учреждений Назрани и Карабулака.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минкультуры республики, спектакль создан по пьесе Михаила Супонина, который был впечатлен популярной среди детей нашей страны песенкой «Жил-был у бабушки серенький козлик...».
Поучительный спектакль-игра как бы предупреждает малышей о том, что нельзя доверять незнакомым людям, какими бы они ни были приветливыми и обаятельными. При этом на сцене царит юмор и задор.
В какой-то момент юные зрители становятся участниками представления — ребята помогают распределить роли, спасают Козлика и его Бабушку.
Отмечается, что среди ребят были и маленькие любители сказок из Палестины, которые живут в настоящее время в республике, покинув страдающую от израильтян пылающую родину.