Ингушский ТЮЗ представил спектакль «Рожки да ножки» маленьким детям, в том числе палестинским

Как информировали газету «Ингушетия» в Минкультуры республики, спектакль создан по пьесе Михаила Супонина, который был впечатлен популярной среди детей нашей страны песенкой «Жил-был у бабушки серенький козлик...».

Поучительный спектакль-игра как бы предупреждает малышей о том, что нельзя доверять незнакомым людям, какими бы они ни были приветливыми и обаятельными. При этом на сцене царит юмор и задор.

В какой-то момент юные зрители становятся участниками представления — ребята помогают распределить роли, спасают Козлика и его Бабушку.

Отмечается, что среди ребят были и маленькие любители сказок из Палестины, которые живут в настоящее время в республике, покинув страдающую от израильтян пылающую родину.